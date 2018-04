Campionati in Europa: Polonia, un turno alla fine della regular season

Una giornata alla fine della regular season del campionato polacco. Sei squadre su otto hanno staccato il biglietto per la fase per il titolo. Mancano ancora due posti, in palio il prossimo weekend.

Nieciecza-Cracovia 2-0

Gornik Zabrze-Sandecja 2-2

Korona Kielce-Lechia Gdansk 1-0

Arka Gdynia-Legia Varsavia 1-0

Wisla Plock-Piast Gliwice 1-0

Zaglebie Lubin-Jagiellonia 1-0

Pogon Stettino-Slask Wroclaw 3-2

Wisla Cracovia-Lech Poznan 1-3

Classifica

Jagiellonia 54

Lech Poznan 52

Legia Varsavia 51

Gornik Zabrze 47

Wisla Plock 46

Korona Kielce 44

Wisla Cracovia 43

Zaglebie Lubin 42

Arka Gdynia 40

Cracovia 38

Pogon Stettino 31

Slask 30

Piast Gliwice 29

Nieciecza 28

Lechia 27

Sandecja 24