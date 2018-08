Campionati in Europa: Portogallo, in tre in vetta

© foto di Imago/Image Sport

Grande equilibrio in Portogallo, dove dopo tre turni ci sono 4 squadre al comando. Il weekend ci ha regalato il derby di Lisbona, giocato al "Da Luz". Nani illude lo Sporting, Joao Felix salva il Benfica a quattro minuti dalla fine. Ancora out Viviano, già sul piede di partenza. Cade clamorosamente il Porto in casa contro il Vitoria Guimaraes subendo un ribaltone da 2-0 a 2-3. Di seguito risultati e classifica:

Maritimo-Chaves 2-1

Portimonense-Santa Clara 2-2

Benfica-Sporting CP 1-1

Porto-Vitoria Guimaraes 2-3

Vitoria Setubal-Nacional 1-2

Feirense-Boavista 1-1

Tondela-Rio Ave 1-1

Sporting Braga-Desportivo Aves 3-1

Moreirense-Belenenses 1-1

Classifica

Sporting Braga 7

Benfica 7

Sporting CP 7

Feirense 7

Porto 6

Maritimo 6

Belenenses 4

Rio Ave 4

Boavista 4

Moreirense 4

Vitoria Setubal 3

Vitoria Guimaraes 3

Nacional 3

Chaves 3

Santa Clara 2

Tondela 2

Desportivo Aves 1

Portimonense 1