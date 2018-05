Campionati in Europa: Portogallo, Porto campione. Duello Champions

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Porto torna campione del Portogallo dopo 5 anni. 28° titolo per i dragoni, guidati quest'anno da Sergio Conçeiçao e trascinati dalle reti di Marega e Aboubakar, 37 gol in due. A una giornata dal termine del campionato resta ancora in piedi il discorso Champions League, con Benfica e Sporting a giocarsi la qualificazione al terzo turno. E apertissima la lotta per non retrocedere con cinque squadre ancora coinvolte.

Braga-Boavista 1-1

Belenenses-Portimonense 3-2

Tondela-Vitoria Guimaraes 1-4

Sporting CP-Benfica 0-0

Moreirense-Aves 0-3

Estoril-Vitoria Setubal 2-1

Chaves-Maritimo 4-1

Porto-Feirense 2-1

Paços de Ferreira-Rio Ave 0-0

Classifica

Porto 85

Benfica 78

Sporting CP 78

Braga 75

Rio Ave 48

Chaves 44

Maritimo 44

Vitoria Guimaraes 43

Boavista 42

Tondela 38

Belenenses 37

Portimonense 35

Aves 34

Moreirense 32

Feirense 30

Paços de Ferreira 30

Vitoria Setubal 29

Estoril 29