Campionati in Europa: Portogallo, Sporting vince nel caos

Vincono le prime tre della classe in Portogallo, con il Benfica che mantiene il primato e ringrazia Raul Jimenez: la sua doppietta vale il successo sul campo del Vitoria Guimaraes. Un successo acciuffato al 92' su calcio di rigore. Il Porto chiude la pratica Aves in 11 minuti. Lo Sporting con Dost e Ruiz piega il Paços de Ferreira. I biancoverdi giocano con i migliori, nonostante sabato il presidente avesse sospeso 19 giocatori della rosa per motivi disciplinari. L'intervento di Jorge Jesus ha calmato gli animi, sancendo una tregua fra squadra e il numero uno del club Bruno de Carvalho. Di seguito risultati e classifica dopo 29 giornate:

Vitoria Guimaraes-Rio Ave 3-0

Tondela-Portimonense 2-2

Estoril-Maritimo 1-1

Feirense-Braga 2-2

Vitoria Setubal-Benfica 1-2

Chaves-Belenenses 1-1

Porto-Desportivo Aves 2-0

Sporting CP-Paços de Ferreira 2-0

Moreirense-Boavista 1-0

Classifica

Benfica 74

Porto 73

Sporting CP 68

Braga 65

Rio Ave 43

Maritimo 43

Boavista 37

Chaves 37

Vitoria Guimaraes 36

Potrimonense 35

Belenenses 33

Tondela 31

Paços de Ferreira 28

Vitoria Setubal 28

Moreirense 28

Desportivo Aves 25

Feirense 24

Estoril 23