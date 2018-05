Campionati in Europa: Portogallo, termina il torneo. Manca un posto in EL

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Termina il campionato portoghese che ha visto il Porto porre fine al dominio del Benfica. 28° titolo per la squadra di Sergio Conçeiçao. Benfica al terzo turno di Champions League, mentre lo Sporting Lisbona e il Braga sono in Europa League. Manca una qualificata, che verrà determinata dalla Taça do Portugal, che ha in Sporting-Aves la finale (20 maggio). Questi ultimi devono vincere per la qualificazione europea, in caso contrario passerà la quinta del campionato, ossia il Rio Ave. Retrocedono Paços Ferreira ed Estoril mentre salgono nel massimo torneo il Nacional de Madeira e il Santa Clara. Jonas del Benfica vince la classifica marcatori con 34 reti, seguito da Bas Dost (Sporting ) con 27 e Moussa Marega (Porto) con 22.

Desportivo Aves-Chaves 2-3

Vitoria Guimaraes-Porto 0-1

Boavista-Belenenses 1-0

Rio Ave-Sporting Braga 1-0

Feirense-Estoril 0-0

Portimonense-Paços de Ferrira 3-1

Benfica-Moreirense 1-0

Maritimo-Sporting CP 2-1

Vitoria Setubal-Tondela 1-0

Classifica

Porto 88

Benfica 81

Sporting CP 78

Braga 75

Rio Ave 51

Chaves 47

Maritimo 47

Boavista 45

Vitoria Guimaraes 43

Portimonense 38

Tondela 38

Belenenses 37

Desportivo Aves 34

Vitoria Setubal 32

Moreirense 32

Feirense 31

Paços de Ferreira 30

Estoril 30