Campionati in Europa: Rep. Ceca, Plzen spazzato via dallo Slavia

© foto di Federico Gaetano

Dopo sei vittorie in altrettante partite, il Plzen cade al settimo turno. I futuri avversari della Roma in Champions League vengono travolti nello scontro diretto al vertice dallo Slavia Praga, che cala il poker e perfeziona l'aggancio in classifica. Di seguito risultati e classifica:

Sparta Praga-Dukla Praga 2-0

Slovan Liberec-Banik Ostrava 0-0

Zlin-Pribram 3-0

Mlada Boleslav-Teplice 1-1

Opava-Jablonec 2-0

Slavia Praga-Viktoria Plzen 4-0

Karvina-Slovacko 2-1

Sigma Olomouc-Bohemians 2-3

Classifica

Slavia Praga 18

Viktoria Plzen 18

Sparta Praga 17

Zlin 16

Banik Ostrava 16

Bohemians 11

Jablonec 10

Slovan Liberec 10

Slovacko 9

Pribram 8

Mlada Boleslav 7

Teplice 6

Karvina 6

Opava 4

Sigma Olomouc 3

Dukla Praga 0