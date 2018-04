Campionati in Europa: Rep. Ceca, Sparta senza Strama non sa vincere

© foto di Federico Gaetano

Cadono le prime due in classifica in Repubblica Ceca e l'unica a sorridere è lo Slovan Liberec che si porta a-1 dal secondo posto. Continua a zoppicare lo Sparta Praga, incapace di vincere dall'addio di Andrea Stramaccioni. 3 pareggi in 3 partite. Di seguito risultati e classifica dopo 22 giornate:

Dukla Praga-Sigma Olomuc 2-3

Banik Ostrava-Vysocina 3-1

Zbrojovka Brno-Karvina 0-0

Jablonec-Bohemians 2-1

Slovacko-Slovan Liberec 0-1

Teplice-Sparta Praga 1-1

Viktoria Plzen-Mlada Boleslav 1-2

Slavia Praga-Zlin 1-2

Classifica

Viktoria Plzen 51

Slavia Praga 42

Slovan Liberec 41

Sigma Olomuc 40

Jablonec 39

Sparta Praga 36

Bohemians 31

Teplice 28

Karvina 24

Mlada Boleslav 24

Zlin 24

Dukla Praga 23

Vysocina 22

Zbrojovka Brno 20

Slovacko 20

Banik Ostrava 16