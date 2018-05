Campionati in Europa: Russia, Carrera scivola all'ultima giornata

Termina il campionato russo con la Lokomotiv Mosca campione per la terza volta. Il CSKA Mosca si assicura la qualificazione alla fase a gironi della Champions League sorpassando all'ultima giornata lo Spartak Mosca. La squadra di Massimo Carrera cade clamorosamente nel derby con la Dinamo e si dovrà conquistare l'ingresso nelle magnifiche 32 attraverso i preliminari. Krasnodar e Zenit vanno in Europa League, così come l'Ufa che prende il posto del Tosno. Questi ultimi, vincitori della Coppa di Russia, non hanno la licenza UEFA. E come se non bastasse il campo ha decretato la retrocessione, assieme allo SKA-Khabarovsk, la squadra più orientale d'Europa. Amkar Perm e Anzhi si giocheranno la permanenza ai playout contro Tambov e Yenisey Krasnoyarsk. Orenburg e Krylia Sovetov salgono nel massimo campionato. Da segnalare l'addio allo Zenit, oltre che di Roberto Mancini, di Mimmo Criscito. Il terzino chiude un'avventura durata 7 anni, per trasferirsi al Genoa. Capocannoniere del torneo Quincy Promes dello Spartak Mosca con 15 reti, seguito da Fedor Smolov (Krasnodar) con 14.

Spartak Mosca-Dinamo Mosca 0-1

CSKA Mosca-Anzhi 2-1

Arsenal Tula-Lokomotiv Mosca 2-0

Zenit-Khabarovsk 6-0

Krasnodar-Rubin Kazan 1-1

Ufa-Tosno 5-0

Rostov-Ural 1-0

Amkar Perm-Akhmat Grozny 0-0

Classifica finale

Lokomotiv Mosca 60

CSKA Mosca 58

Spartak Mosca 56

Krasnodar 54

Zenit 53

Ufa 43

Arsenal Tula 42

Dinamo Mosca 40

Akhmat Grozny 39

Rubin Kazan 38

Rostov 37

Ural 37

Amkar Perm 35

Anzhi 24

Tosno 24

SKA-Energiya Khabarovsk 13