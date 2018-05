Campionati in Europa: Russia, Eder regala il titolo alla Lokomotiv

Lokomotiv Mosca campione di Russia dopo 14 anni. Il titolo arriva grazie all'uomo dei gol decisivi: Eder. L'attaccante fu l'uomo di Euro 2016 col suo gol che consentì al Portogallo di battere i padroni di casa della Francia e laurearsi campione per la prima volta. A distanza di due anni la storia si ripete, ma a livello di club: comprimario anche alla Lokomotiv, segna il gol della vittoria contro lo Zenit, che vale la conquista aritmetica del titolo (il 3° nella sua storia) ed estromette dalla Champions lo Zenit. La squadra di Roberto Mancini è la delusione più grande: 94 milioni spesi per rinforzare la squadra, quasi il doppio della spesa di tutte le altre squadre messe insieme per un misero quinto posto che vale il secondo turno di Europa League. Festeggia Massimo Carrera, che pur non riuscendo a difendere il titolo dello scorso anno si qualifica in Champions.

Kharabovsk-Krasnodar 0-1

Tosno-Dinamo Mosca 1-2

Lokomotiv Mosca-Zenit 1-0

Spartak Mosca-Rostov 2-0

Ural-Amkar Perm 0-2

CSKA Mosca-Arsenal Tula 6-0

Anzhi-Akhmat 0-2

Rubin-Ufa 0-0

Classifica

Lokomotiv Mosca 60

Spartak Mosca 56

CSKA Mosca 55

Krasnodar 53

Zenit 50

Ufa 50

Arsenal Tula 39

Akhmat Grozny 38

Dinamo Mosca 37

Ural 37

Rubin Kazan 37

Rostov 34

Amkar Perm 34

Anzhi 24

Tosno 24

SKA-Energiya Kharabovsk 13