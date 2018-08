Campionati in Europa: Russia, lo Zenit cala il poker

Zenit a punteggio pieno in Russia dopo 4 turni. Galvanizzati dall'impresa in Europa League, gli uomini di Semak dominano anche in campionato travolgendo 4-1 l'Ural: doppietta di Driussi e reti di Dzyuba e Paredes. Colpo Spartak a Krasnodar: decide Zé Luis a due minuti dalla fine. Prima vittoria per il CSKA, 3-0 all'Arsenal Tula con rete dell'ex Palermo Abel Hernandez.

Anzhi-Orenburg 1-3

CSKA-Arsenal Tula 3-0

Krasnodar-Spartak Mosca 0-1

Akhmat-Rubin 1-1

Krylya Sovetov-Lokomotiv Mosca 0-1

Zenit-Ural 4-1

Rostov-Yenisey 4-0

Dinamo Mosca-Ufa 3-0

Classifica

Zenit 12

Spartak 10

Orenburg 9

Rostov 9

Krasnodar 6

Dinamo Mosca 6

CSKA 5

Rubin Kazan 5

Lokomotiv Mosca 5

Arsenal Tula 4

Ufa 4

Akhmat 4

Krylya Sovetov 4

Anzhi 3

Ural 1

Yenisey 1