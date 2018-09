Campionati in Europa: Russia, Zenit e Spartak si annullano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finisce a reti bianche lo scontrio al vertice fra Zenit e Spartak Mosca. Primo stop per i pietroburghesi che avevano vinto le prime cinque partite del campionato. Brutte notizie per Massimo Carrera, che perderà per molti mesi Samuel Gigot, il quale ha subito la rottura del legamento crociato. Poker del CSKA, eurorivale della Roma, sull'Ural: Chalov si porta a casa il pallone della partita. Cadono i campioni in carica della Lokomotiv sul campo del Krasnodar, subendo una rimonta completata al 93'. Di seguito risultati e classifica del campionato russo arrivato al sesto turno:

Rostov-Rubin Kazan 1-1

Krylya Sovetov-Anzhi 1-0

CSKA-Ural 4-0

Krasnodar-Lokomotiv Mosca 2-1

Yenisey-Arsenal Tula 0-0

Dinamo Mosca-Orenbrg 2-0

Zenit-Spartak Mosca 0-0

Akhmat Grozny-Ufa 2-1

Classifica

Zenit 16

Spartak Mosca 14

Rostov 13

Orenburg 10

Krasnodar 10

CSKA 9

Dinamo Mosca 9

Lokomotiv 8

Akhmat 7

Krylya Sovetov 7

Rubin Kazan 7

Arsenal Tula 5

Yenisey 5

Ural 4

Ufa 4

Anzhi 3