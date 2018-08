Campionati in Europa: Scozia, Dundee sempre a zero

© foto di Raimondo de Magistriis

Hearts capolista a sorpresa del campionato scozzese con tre vittorie in altrettante partite. Celtic subito dietro, Rangers scavalcato dagli eterni rivali dopo il pari contro il Motherwell (3-3). Non basta Lafferty, autore di una doppietta all'esordio in campionato con i gers.

St. Johnstone-Dundee 1-0

Hibernian-Aberdeen 1-1

Kilmarnock-Hearts 0-1

St. Mirren-Livingston 0-2

Motherwell-Rangers 3-3

Celtic-Hamilton 1-0

Classifica

Hearts 9

Celtic 6

Hibernian 5

Rangers 5

Aberdeen 5

Kilmarnock 4

Livingston 4

St. Johnstone 4

Hamilton 3

St. Mirren 3

Motherwell 1

Dundee 0