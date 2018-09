Campionati in Europa: Serbia, Stella Rossa dominatrice

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è conclusa anche la 7^ giornata del campionato serbo. E la SuperLiga continua a presentare il medesimo canovaccio, con la Stella Rossa a dominare - fin qui - in lungo e in largo. La prova di forza operata dai campioni in carica sul campo, assai ostico, del Vojvodina non lascia infatti spazio ad eventuali appelli, visto il potente poker esterno. Un paio d'ore dopo ha risposto anche il Partizan, anche se con un ben più striminzito 1-0 nei confronti del Backa. I Crno-Beli ancora non sembrano aver del tutto risolto i vari problemi che li stanno affliggendo in questo avvio di stagione, ma perlomeno non perdono terreno. Attualmente al secondo posto però, anche se molto staccato visto il -4 con una partita in più, c'è il Radnicki Nis. Sorpresa dell'inizio di stagione, la squadra in maglia rossa a questo giro ha dovuto però accontentarsi di un pareggio esterno su un campo assai difficile come quello del Cukaricki, squadra dal lignaggio simile. A reti bianche un'altra sfida interessante come quella tra Napredak Krusevac e Vozdovac, mentre lo Zemun vince in casa sul Rad e abbandona l'ultima casella della graduatoria. Di seguito risultati e classifica dopo il settimo turno:

Mladost Lucani - Macva Sabac 1-2

Zemun - Rad 1-0

Cukaricki - Radnicki Nis 1-1

Radnik Surdulica - Proleter Novi Sad 0-0

Napredak Krusevac - Vozdovac 0-0

Spartak Subotica - Dinamo Vranje 2-0

Vojvodina - Stella Rossa 1-4

Partizan - Backa 1-0

Classifica: Stella Rossa* 18; Radnicki Nis 14; Partizan* 13; Cukaricki e Mladost Lucani 12; Macva Sabac 10; Vojvodina 9; Proleter Novi Sad, Vozdovac e Backa 8; Napredak Krusevac*, Rad*, Radnik Surdulica e Spartak Subotica 7; Zemun 5; Dinamo Vranje 3.

*= una partita in meno