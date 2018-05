Campionati in Europa: Svezia, colpo Goteborg a Malmo

Hammarby al comando del campionato svedese dopo 7 turni. Spicca il successo del Goteborg sul campo del Malmo: 2-1 grazie alle reti di Wernersson ed Erlingmark. Non basta per i campioni in carica la rete di Strandberg.

Hammarby-GIF Sudnsvall 4-3

Ostersunds-Norrkoping 0-2

Brommapojkarna-Djurgarden 1-0

Dalkurd-Kalmar 1-2

Elfsborg-AIK 0-0

Trelleborg-Hacken 0-3

Sirius-Orebro 2-4

Malmo-Goteborg 1-2

Classifica

Hammarby 19

AIK 18

Orebro 15

Norrkoping 13

Kalmar 13

IFK Goteborg 12

Hacken 11

Malmo 11

GIF Sundsvall 9

Djurgarden 8

Ostersunds 7

Brommapojkarna 6

Elfsborg 5

Dalkurd 4

Sirius 4

Trelleborg 4