Campionati in Europa - Svezia, toh chi si rivede: Henok Goitom

VENEZIA, voto: 6 Giudizio La squadra è rimasta pressoché la stessa della passata stagione, anche se a centrocampo occorrerà coprire in qualche modo la falla aperta dalla cessione di Stulac al Parma. Di Mariano e Schiavone sono innesti di qualità, ma la sensazione è che qualcosa...

Analisi tattica: Cagliari, 4-3-1-2 troppo stretto per Maran

Lazio, rinnovo in vista per Immobile: 3,2 milioni all'anno fino al 2023

Juve, altri messaggi di CR7 a Sorrentino per sapere le sue condizioni

Inter, presto per le sentenze. L'Atalanta vola con Gomez

Rushton, CEO DAZN: "Ci rammarichiamo per i disagi, miglioreremo"

Serie A, live dai campi - Seduta e autografi per CR7. Atalanta già in campo

Torino, dalla Spagna: il Siviglia pronto alla nuova offerta per Iago Falque

Samp, Saponara: "Felice di ritrovare Giampaolo. Qui per la mia rivincita"

Napoli, Koulibaly: "Altre città razziste coi napoletani. Higuain come tutti"

Napoli e Roma sperano: il Benfica non va oltre l'1-1 in casa col PAOK

18 giornate di Allsvenskan con l'AIK primo e ancora imbattuto: contro il Brommapojkarna decide una doppietta di Henok Goitom, transitato anche in Italia con la maglia dell'Udinese. Di seguito risultati e classifica:

