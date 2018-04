Campionati in Europa: Turchia, capolavoro di Kucka. Ma gode il Gala

Campionato avvincente in Turchia: a sette giornate dalla fine sono quattro le squadre che possono vincere il campionato. Galatasaray al comando, trascinato dal solito Gomis: il francese segna la sua 26esima rete nel 2-1 al Trabzonspor, a cui non è bastato un super gol di Juraj Kucka. L'ex Milan va in rete praticamente da centrocampo. Elia e Visca regalano il successo al Basaksehir, ribaltando lo svantaggio iniziale contro l'Akhisar Belediyespor. Non molla nemmeno il Besiktas a cui basta Talisca contro l'Alanyaspor e resiste anche il Fenerbahçe, che ne fa 5 al Kayserispor (doppietta di Soldado e reti di Chahechoue, Ozbayrakli e Giuliano). Si seguito risultati e classifica dopo 27 giornate:

Sivasspor-Kardemir Karabukspor 1-0

Yeni Malatyaspor-Genclerbirligi 4-1

Antalyaspor-Bursaspor 2-0

Besiktas-Alanyaspor 1-0

Goztepe-Kasimpasa 0-2

Osmanlispor-Konyaspor 0-0

Akhisar Belediyespor-Basaksehir 1-2

Galatasaray-Trabzonspor 2-1

Kayserispor-Fenerbahçe 0-5

Classifica

Galatasaray 57

Basaksehir 56

Besiktas 53

Fenerbahçe 51

Trabzonspor 42

Sivasspor 41

Kayserispor 41

Goztepe 40

Yeni Malatyaspor 37

Kasimpasa 34

Akhisar Belediyespor 34

Bursaspor 33

Antalyaspor 31

Alanyaspor 28

Osmanlispor 28

Genclerbirligi 27

Konyaspor 25

Kardemir Karabukspor 12