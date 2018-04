Campionati in Europa: Turchia, Gala vince lo scontro diretto e va in testa

Sorpasso al comando del campionato turco, col Galatasaray che vince lo scontro diretto contro il Basaksehir. Si decide tutto nell'ultima mezz'ora: Mariano rompe il ghiaccio con un capolavoro da fuori area. Un'autorete di Adebayor chiude i conti. Besiktas si porta a -1 dal primo posto trascinato da una doppietta di Ryan Babel e una rete di Alvaro Negredo. Speranze anche per il Fenerbahçe, ancora in corsa vincendo sul campo del Sivasspor, a cui non basta la rete di Robinho. Questa la situazione a cinque giornate dalla fine:

Akhisar Belediyespor-Besiktas 0-3

Kasimpasa-Kardemir Kartabukspor 2-0

Yeni Malatyaspor-Alanyaspor 1-1

Sivasspor-Fenerbahçe 1-2

Kayserispor-Genclerbirligi 3-2

Goztepe-Bursaspor 2-1

Antalyaspor-Konyaspor 0-0

Galatasaray-Basaksehir 2-0

Osmanlispor-Trabzonspor 3-3

Classifica

Galatasaray 60

Besiktas 59

Basaksehir 59

Fenerbahçe 57

Trabzonspor 46

Kayserispor 44

Goztepe 43

Sivasspor 41

Kasimpasa 40

Yeni Malatyaspor 38

Antalyaspor 35

Akhisar Belediyespor 34

Bursaspor 33

Alanyaspor 32

Genclerbirligi 30

Konyaspor 29

Osmanlispor 29

Kardemir Karabukspor 12