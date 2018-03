Campionati in Europa: Turchia, Galatasaray balza solo al comando

Galatasaray solitario al comando del campionato turco. La sconfitta del Basaksehir, un pesante 1-4 ad Antalya, permette alla squadra di Fatih Terim di andare in fuga: nel 2-1 al Konyaspor c'è il solito timbro di Gomis, 25 reti in 24 partite. In piena corsa il Besiktas, vincente contro il Genclerbirligi col gol di Talisca. Di seguito risultati e classifica dopo 25 giornate:

Alanyaspor-Istanbul 4-1

Sivasspor-Kasimpasa 2-2

Ankaraspor-Bursaspor 2-1

Besiktas-Genclerbirligi 1-0

Goztepe-Antalyaspor 2-1

Kayserispor-Kardemir Karabukspor 3-2

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe 0-2

Galatasaray-Konyaspor 2-1

Akhisar Belediyespor-Trabzonspor 1-3

Classifica

Galatasaray 53

Besiktas 50

Basaksehir 50

Fenerbahçe 47

Kayserispor 41

Trabzonspor 39

Goztepe Izmir 39

Sivasspor 38

Yeni Malatyaspor 34

Akhisar Belediyespor 33

Kasimpasa 31

Bursaspor 30

Alanyaspor 27

Genclerbirligi 26

Antalyaspor 25

Ankaraspor 24

Konyaspor 21

Kardemir Karabukspor 12