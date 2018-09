Campionati in Europa: Turchia, il Galatasaray perde la Trebisonda

SERIE A, OLTRE UN MILIARDO DI EURO DI STIPENDI AI CALCIATORI. CASO MODRIC, LA FIFA NON APRIRA' ALCUN PROCESSO. FIGC, NUOVO PRESIDENTE IL 22 OTTOBRE. STOP ALLE FASCE DA CAPITANO PERSONALIZZATE Un miliardo e 129 milioni di euro. Questo, al lordo, il nuovo record relativo agli stipendi...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 settembre

Prandelli: "Voglio ricominciare in Italia, non vedo l'ora"

Gli stipendi della A, Sassuolo: in quattro con un milione di euro

Strootman glissa sull'addio: "Non parlo, ho troppo rispetto per la Roma"

La Primavera che verrà: Roma, competitiva come sempre

Serie A, live dai campi - La Juve torna in campo, c'è anche CR7

TOP NEWS 20 - Marchisio si presenta. Strootman no comment sull'addio

Prandelli: "Voglio ripartire in A. Mancini? Ha i valori giusti"

Mancini: "Non sarà un lavoro semplice, ci vorrà pazienza"

Zanetti: "Inter, in Champions League ce la giocheremo"

André Silva non rimpiange il Milan: "Molto felice della scelta fatta"

Donnarumma: "Voglio essere il numero 1 in Nazionale"

Capolista a sorpesa nel campionato turco: dopo quattro turni è solo al comando il Kasimpasa, ancora a punteggio pieno, grazie al successo sull'Ankaragucu, che ha visto l'esordio per Alessio Cerci: 12 minuti per l'attaccante romano. Clamoroso il ko del Galatasaray che perde la Trebisonda e incassa un poker. Le vecchie conoscenze del calcio italiano Onazi ed Ekuban contribuiscono alla goleada del Trabzonspor.

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

