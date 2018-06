Campo allagato, Austria-Germania si giocherà con due ore di ritardo

L'amichevole Austria-Germania era prevista alle 18 ma le due squadre non sono mai scese in campo. Un forte temporale infatti ha allagato lo Stadio Wörthersee di Klagenfurt e inizialmente la gara era stata posticipata di circa mezz'ora mentre adesso la Federazione tedesca ha informato che se tutto andrà per il verso giusto, si dovrebbe giocare alle 19.40, campo e pioggia permettendo.

Let's try this again! 😅 The players will warm-up once more with a seemingly final attempt to kick-off set for 19:40 CEST. #DieMannschaft #ZSMMN #AUTGER pic.twitter.com/aEN3YJrdKA

— Germany (@DFB_Team_EN) 2 giugno 2018