Canizares: "Morti a causa della velocità di Reyes. Non è un eroe"

La morte di José Antonio Reyes ha commosso il mondo del calcio. Le cause del decesso, però, hanno portato anche a qualche messaggio fuori dal coro. Il 35enne ha avuto un incidente automobilistico a seguito dello scoppio di una ruota mentre viaggiava a 237 km/h. Nell'incidente è morto anche il cugino Jonathan.

Per questo Santiago Cañizares, ex portiere di Real Madrid e Valencia, va controcorrente rispetto ai messaggi di cordoglion da parte di colleghi e addetti ai lavori e su Twitter scrive: "L'eccesso di velocità è un'attitudine reprorevole. Nell'incidente ci sono state vittime oltre al conducente. Reyes non merita un omaggio da eroe. Però questo non toglie il fatto che sia dispiaciuto per ciò che è successo e che preghi per le loro anime".

Un messaggio che ha scatenato reazioni anche indignate, soprattutto per la tempistica. Per questo Cañizares ha voluto precisare: "Condanno l'insensibilità e invito a riflettere sugli errori che commettiamo, cosa perfettamente compatibile con il dolore".

Circular con exceso de velocidad es una actitud reprochable

En el accidente ha habido víctimas además del conductor

Reyes no merece un homenaje como si fuera un héroe

Pero eso no quita que lamente lo ocurrido y que rece por sus almas

Lo intolerable lo encuentro en quien se alegra — SANTIAGO CAÑIZARES 💯 (@santicanizares) 1 giugno 2019