Diego Costa torna a far parlare di se. Secondo quanto riportato da As il centravanti dei Colchoneros, nella giornata di oggi, si è rifiutato di prendere parte all'allenamento mattutino dopo aver saputo che il club ha aperto un'indagine interna nei suoi confronti dopo la squalifica per 8 partite inflittagli dalla Liga. Il club sta valutando una sanzione economica visto il danno arrecato, ma come detto lo stesso Diego Costa non sembra aver preso bene l'iniziativa del club. E proprio per questo ha deciso di disertare la seduta.