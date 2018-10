Caos Barcellona, dalla Spagna sicuri: divorzio totale tra Messi e Piqué

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Solo un punto nelle ultime due partite di Liga e il punteggio più basso come capolista - in coabitazione con il Real Madrid - alla settima giornata (14 punti) da quando nel campionato spagnolo la vittoria ne vale 3, vale a dire dalla stagione 1995-1996. Oltre ai freddi numeri, all'interno del Barcellona sembra esserci anche divergenze di spogliatoio. Anzi, secondo El Chiringuito ci sarebbe divorzio totale tra Gerard Pique e Leo Messi. In particolar modo, Piqué non sopporterebbe il fatto che Messi non ci metta la faccia in nelle situazioni difficili e parli con i media solo quando è fuori dall'Europa, specialmente durante i ritiri con l'Argentina. Con la risposta della Pulga che non si sarebbe fatta attendere con tanto di accuse al reparto difensivo. Una viglia di Champions agitata, dunque, visto l'impegno di domani contro il Tottenham.