Caos Clasico: il Barça si oppone allo scambio sede fra andata e ritorno

In Spagna continua a tenere banco la questione Clasico, la gara fra Barcellona e Real Madrid che dovrebbe giocarsi al Camp Nou il prossimo 26 ottobre. La Liga vuol cambiare data e/o luogo per evitare problemi con le manifestazioni legate all'indipendentismo catalano e una delle proposte, la più caldeggiata dalla politica calcistica iberica, è quella di invertire le date fra andata e ritorno, giocando così a Madrid il 26 ottobre e a Barcellona il ritorno dell'1 marzo 2020.

Una proposta che però non trova il favore del club catalano che oggi, scrive il Mundo Deportivo, si è opposto all'inversione dei campi lasciando invece aperta la porta di uno slittamento al prossimo 18 dicembre.