Caos Man United, Sanchez fatto fuori da Mourinho: addio vicino

Il Manchester United è una polveriera. La sconfitta subita contro il West Ham ha appesantito un ambiente già complicato e José Mourinho sembra ormai non avere più l'appoggio dello spogliatoio. Inoltre prima della gara Alexis Sanchez è stato mandato in tribuna nonostante fosse fisicamente pronto a giocare e pare che il cileno sia in rotta totale con il tecnico che ne avrebbe chiesto la cessione.