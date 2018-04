Caos Sporting, stampa portoghese: "Guerra fra presidente e squadra"

I giornali portoghesi aprono oggi tutti sulla situazione in casa Sporting. Il presidente del club di Lisbona non ha accettato il modo in cui la squadra ha perso giovedì sera contro l'Atlético, al punto da prendere drastiche decisioni: "Guerra totale" titola A Bola aggiungendo: "Bruno Carvalho sospende quasi tutta la rosa e Jorge Jesus potrebbe dimettersi. Coentrao esantato, torna già a Madrid". "Bruno sospende" titola O Jogo, "Guerra tra Bruno Carvalho e la rosa. Potrebbe essere utilizzata la squadra B per affrontare il Paços de Ferreira" riporta Record.