© foto di J.M.Colomo

L'ex allenatore del Real Madrid, Fabio Capello, ha parlato di Lionel Messi, atteso protagonista della gara contro il Liverpool. Queste le parole del tecnico a Sky Sport: "Messi? Per 85', magari, non fa vedere grandi cose, ma poi ti inventa una giocata. Per me è un genio, gli altri solo grandi giocatori. Messi è come Maradona, come Pelé, illumina lo stadio". Poi racconta un retroscena: "Quando aveva 16 anni già faceva faville, in un trofeo Gamper giocò contro di me, quando allenavo alla Juventus. Già lo stavano cedendo ad una squadra di Serie B iberica, ma poi decisero di tenerselo dopo aver fatto vedere le sue qualità".