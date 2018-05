Capello: "Ronaldo arrabbiato perché temeva di perdere il Pallone d'Oro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da As a margine del "Football Leader 2018", l'ex allenatore del Real Madrid Fabio Capello ha parlato così dello sfogo di Cristiano Ronaldo dopo la finale di Champions: "Ha collezionato numeri impressionanti, anche quest'anno ha raggiunto quota 50 reti. Trovare un sostituto che abbia il suo stesso rendimento non sarebbe semplice. Credo che il suo sfogo sia dipeso dal fatto di non aver segnato in finale. Non è stato protagonista contro il Liverpool e ha sentito che il Pallone d'Oro gli stava sfuggendo".