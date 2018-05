Capello su Zidane: "Bravo, senza Champions sarebbe stato esonerato"

Fabio Capello, ex allenatore del Real Madrid, ai microfoni di Sky ha commentato la decisione di Zinedine Zidane di lasciare la panchina della squadra campione d'Europa: "Zidane ha fatto la scelta giusta andando via, non c'era aria buona a Madrid. Sapevo che lui, qualora non avesse vinto la Champions, sarebbe stato mandato via. Questa cosa era stata palesata già tre mesi fa e il francese ha fatto la cosa più giusta".

Perché secondo lei ha preso questa decisione?

"Si, senza la terza Champions sarebbe stato esonerato da Florentino. Ci sono state tante polemiche e Florentino Perez vuole fare anche l'allenatore: quando si vince è contento, quando non si vince deve sempre dare la colpa a qualcuno. Io vinsi e fui mandato via lo stesso".

Zidane ha già una panchina?

"Non credo, anche perché non ci sono piazze libere all'altezza di Zizou. Dopo aver vinto tanto voleva far vedere a Florentino di non aver bisogno di allenare e di poter decidere da solo il da farsi".

Quale futuro per Cristiano Ronaldo?

"Lui vuole tornare al Manchester United ed essere allenato da Mourinho".

Chi potrebbe sostituire Zidane?

"Secondo me Guti, un'altra scelta interna dopo Zidane. Altrimenti c'è solo Conte, o magari Sarri".

Pochettino sembra la principale alternativa, al momento.

"E' un allenatore che conosce la Spagna e ha un certo tipo di gioco, ci può stare. Ma attenzione a Florentino".

Che Real Madrid si aspetta?

"Il Real Madrid perderà i gol di Cristiano Ronaldo e dovrà recuperarli con un grande centravanti: in questo momento può sostituirlo solo Lewandowski".

Con Benzema ai saluti...

"Non lo so, Benzema è un pallino di Perez e al Real comanda lui".

Zidane lo possiamo già annoverare tra i grandi allenatori?

"Per quello che ha vinto si, ora dovrà dimostrare di saper vincere anche in altre piazze. In assoluto, è stato però uno dei più grandi allenatori della storia del Real Madrid".