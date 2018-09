Carabao Cup, clamoroso: Man United ko col Derby. Lampard elimina Mou

© foto di Imago/Image Sport

Clamoroso in Carabao Cup: il Manchester United viene eliminato dal Derby County, squadra di Championship. Decisivi i calci di rigore dopo che i 90 minuti regolamentari (più 7' di recupero) erano terminati 2-2. Decisivo l'errore dal dischetto di Phil Jones dopo che le precedenti 15 esecuzioni erano finite in rete. Prima grande impresa per Frank Lampard da allenatore, che riesce nell'intento di eliminare il suo ex manager ai tempi del Chelsea, Josè Mourinho. Tutto questo a Old Trafford. L'eliminazione dello United poteva avvenire già nel corso dei tempi regolamentari con Fellaini che al 95' aveva pareggiato i conti, dopo che Wilson e Marriott avevano ribaltato il vantaggio iniziale, dopo soli 3 minuti, di Mata.

Nessuna sorpresa nelle altre partite: passa facilmente il City di Guardiola a Oxford con le reti di Gabriel Jesus, Mahrez e Foden. Il Leicester ha la meglio sul Wolverhampton dopo i calci di rigore. Di seguito i risultati:

CARABAO CUP - TERZO TURNO

Burton-Burnley 2-1

Wycombe-Norwich 3-4

Oxford United-Manchester City 0-3

Millwall-Fulham 1-3

Bournemouth-Blackburn 3-2

Preston-Middlesbrough 2-2 (3-4 dcr)

Wolverhampton-Leicester 0-0 (1-3 dcr)

Blackpool-QPR 2-0

WBA-Crystal Palace 0-3

Manchester United-Derby County 2-2 (7-8 dcr)