Carabao Cup, il Chelsea vince a Liverpool. Avanti Arsenal e Tottenham

Chelsea corsaro a Liverpool in Carabao Cup e accesso agli ottavi della competizione conquistato grazie al 2-1 firmato da Emerson Palmieri e da Eden Hazard, che hanno ribaltato il gol di Sturridge. 8-0 del West Ham al Macclesfield, vittoria dell'Arsenal in casa contro il Brentford. Servono i rigori invece al Tottenham per battere il Watford.

Questi tutti i risultati delle gare giocate stasera:

Arsenal-Brentford 3-1

Liverpool-Chelsea 1-2

Nottingham-Stoke City 3-2

West Ham-Macclesfield 8-0

Tottenham-Watford 2-2 (6-4 dcr)