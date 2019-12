Carabao Cup, l'Aston Villa spazza via il Liverpool più giovane della storia

L'Aston Villa cala il pokerissimo contro il Liverpool più giovane della storia. Ai quarti di finale di Carabao Cup, disputati al Villa Park di Birmingham, non c'è davvero partita: i Villains la sbloccano al 14', poi dilagano grazie all'autogol di Boyes al 17', alla doppietta di Kodjia al 37' e al 45' e al gol di Wesley al 92'. I Reds, che hanno l'intera prima squadra impegnata nel Mondiale per Club a Doha (domani la semifinale col Monterrey) e hanno quindi schierato in campo questa sera la loro seconda squadra, vengono così eliminati dalla manifestazione senza troppe sorprese.

