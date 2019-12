Carabao Cup, vincono le due di Manchester. E il Leicester

© foto di Imago/Image Sport

Si sono giocate questa sera le altre gare dei quarti di finale di Carabao Cup in programma. Vittorie facili per le due squadre di Manchester con il City che si impone per 3-1 in casa dell’Oxford United – doppietta di Sterling e gol dell’ex juventino Cancelo – e lo United che invece ne rifila tre al Colchester (Rashford, Martial e autorete di Jackson). Più difficile il compito del Leicester che pareggia contro l’Everton – che attende Ancelotti in panchina – per 2-2 (Maddison ed Evans per gli ospiti, Davies e Baines per i padroni di casa) superando il turno ai calci di rigore: un solo errore per il Leicester, due invece per l’Everon.

In semifinale ci sarà il derby di Manchester, mentre l’altra finalista uscirà dallo scontro fra Leicester e Aston Villa, vincitore ieri sera per 5-0 contro un Liverpool che aveva schierato i giovanissimi causa impegno nel Mondiale per club.