Cardiff City-Arsenal 2-3, Lacazette firma la seconda vittoria dei Gunners

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Arsenal vince in trasferta sul campo del Cardiff City. Match divertente e ricco di emozioni, aperto dall'uno-due firmato Mustafi (11') e Camarasa (47') nel primo tempo. Gunners ancora avanti con Aubameyang al 62', prima del pareggio di Ward al 70' e il gol partita di Lacazette all'81'. Due vittorie e due sconfitte finora per la squadra di Emery in Premier.

Questo il programma completo della quarta giornata di Premier League

1/9 ore 13.30 Leicester-Liverpool 1-2

1/9 ore 16 Brighton-Fulham 2-2

1/9 ore 16 Chelsea-Bournemouth 2-0

1/9 ore 16 Crystal Palace-Southampton 0-2

1/9 ore 16 Everton-Huddersfield 1-1

1/9 ore 16 West Ham-Wolverhampton 0-1

1/9 ore 18.30 Manchester City-Newcastle 2-1

2/9 ore 17 Burnley-Manchester United

2/9 ore 17 Watford-Tottenham