Emiliano Sala potrebbe avere firmato un contratto non valido con il Cardiff City. A riferirlo è il Daily Telegraph, che spiega come gli avvocati abbiano scritto al club per confermare come il trasferimento non fosse del tutto registrato. Il Cardiff nei giorni scorsi ha detto di volere aspettare la procedura investigativa prima di pagare il Nantes, ma ora il contratto pare non fosse conforme alle regole della Premier League e che gli fosse stato spedito un altro foglio prima dell'incidente aereo nel quale ha perso la vita nel Canale della Manica.