Il tecnico del Cardiff City Neil Warnock ha parlato in conferenza stampa concentrandosi, ovviamente, sul ritrovamento e l'identificazione della salma di Emiliano Sala: "Spero che l'identificazione possa portare un minimo di pace alla famiglia. Io posso solo dire che aveva tutte le caratteristiche giuste per noi e che era un ragazzo a modo. Questo sarà il mio ricordo di lui. Credo fosse pronto per noi, era uscito dalla comfort-zone che si era costruito in Francia e aveva bisogno di fare questo step".