La sconfitta interna contro il Crystal Palace ha sancito la matematica retrocessione del Cardiff in Championship. Solo 31 punti conquistati dalla formazione di Neil Warnock, cinque in meno rispetto al Brighton, a una giornata dalla fine della Premier. Non è stata una stagione facile per la società gallese, che ha dovuto far fronte anche alla tragedia che ha coinvolto Emiliano Sala, l'acquisto del mercato di gennaio (il più costoso della storia del club, 17 milioni) che avrebbe dovuto trascinare la squadra alla salvezza.

Il salvatore - Un concetto ribadito nell'ultima conferenza stampa da Warnock, che ho sottolineato quanto il Cardiff credeva nelle qualità di Sala: "Poteva segnare quei dieci gol che ci avrebbero permesso di salvarci", ha dichiarato l'allenatore. Le cose, purtroppo, sono andate diversamente.