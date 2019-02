© foto di Federico De Luca

L'ex difensore Jamie Carragher, oggi stimato commentatore tv in Inghilterra, ha parlato del pessimo momento del Chelsea di Maurizio Sarri: "Le ultime prestazioni del Chelsea in trasferta sono state penose, la mancanza di intensità da parte dei giocatori è incredibile. Si parla di un Chelsea che aspetta, che non pressa alto per riconquistare il pallone in difesa. Ma non ha i giocatori per farlo, ci sono troppi over 30. I giocatori del Chelsea devono essere aggressivi, altrimenti fanno sembrare che il Bournemouth sia il Brasile. Detto questo spero che Sarri rimanga, non scordiamoci che il Chelsea deve ancora giocarsi una finale di Coppa. Ma inevitabilmente tutto dipenderà dai prossimi risultati".