Carragher sputa a una 14enne. La tv lo sospende

Brutto episodio riguardante Jamie Carragher: l'ex difensore del Liverpool, oggi opinionista di Sky Sport UK ha sputato addosso a una 14enne tifosa del Manchester United, dopo la sfida di sabato a Old Trafford, che ha visto i red devils battere la squadra di Jurgen Klopp per 2-1. Carragher, a bordo della sua auto, ha perso le staffe dopo una serie di insulti ricevuti da parte del padre della ragazzina. Sky Sports UK ha deciso di escluderlo dalla puntata di stasera del Monday Night Show e il suo futuro è in stand-by. intanto sono arrivate le scuse del diretto interessato: ""Ho avuto un attimo di follia, mi dispiace, ho deluso anche la mia famiglia e la cosa che mi dispiace maggiormente è di aver coinvolto una ragazzina nel mio attimo di rabbia. Non ho giustificazioni".

A Sky Sports statement said: "Sky takes this matter extremely seriously and strongly condemns Jamie's actions" https://t.co/z4XMClMeNO — The Sun (@TheSun) 12 marzo 2018