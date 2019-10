© foto di Insidefoto/Image Sport

Ai microfoni di HLN, giornale belga, Yannick Ferreira-Carrasco ha espresso la sua volontà di lasciare la Cina. Seguito in passato da club italiani, come Inter e Milan, Carrasco ha detto. "L'Europa mi manca, ogni giorno, anche se ho un contratto in Cina. nelle ultime ore del mercato, il club non mi ha lasciato partire. Adesso è diverso: posso farlo, spero di farlo, se qualcosa di concreto si realizzerà", ha detto l'esterno d'attacco del Dalian Yifang.