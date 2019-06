Carrasco: "Ho un'offerta dall'Europa, spero che si trovi l'accordo"

© foto di Acero

Yannick Carrasco vuole tornare in Europa. Lo ha confessato lo stesso giocatore belga, ex Monaco e Atletico Madrid, in conferenza stampa: "C'è un'opportunità per tornare in Europa. Il calcio in Cina mi piace, ma preferisco tornare a casa per motivi familiari. Spero che il presidente sia in grado di trovare un accordo con il club in questione, che è pronto a fare il massimo per acquistarmi. Non rimpiango di aver scelto il Dalian Yifang. È stata una bella esperienza e potrebbe ancora esserlo se non mi lasciassero andare. Ho imparato molto, sono maturato molto. Ma il mio desiderio è tornare, per essere vicino a tutti".