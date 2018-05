Carrick: "Il futuro di Pogba è al Manchester United"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Michael Carrick, ormai ex centrocampista del Manchester United dopo il ritiro ufficiale dal calcio giocato avvenuto al termine di questa stagione, ha parlato a Sky Sports del futuro di Paul Pogba: "Ha sicuramente un grande futuro al Manchester United, è un giocatore giovane, è quello che fa per noi. I suoi anni migliori li giocherà a Manchester. Su questo non ho dubbi".