Carroll saluta il West Ham: "Qui come una famiglia. Me ne vado da uomo"

© foto di Imago/Image Sport

Andy Carroll, attaccante inglese che ha da poco lasciato il West Ham, ha salutato i tifosi Hammers tramite un messaggio sul sito ufficiale: "E' stato un rapporto che è andato su e giù ma qui sono cresciuto come persona. Sono arrivato che ero un bambino e ne sono uscito da uomo. Qui ho incontrato anche mia moglie e qui sono nati i miei figli. I tifosi sono stati fantastici ed è come vivere in una famiglia. Alcuni giorni ti amano e altri ti odiano, ma in fondo sai che non ti lascerebbero mai solo. Sono deluso solo dal modo in cui è finita. Troppi infortuni non mi hanno aiutato, ma amo ogni minuto che ho passato al West Ham".