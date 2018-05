Carvajal saluta Zidane: "Cresciuto sia come giocatore che come persona"

© foto di J.M.Colomo

"Zidane, semplicemente vorrei ringraziarti per questi due anni e mezzo come nostro allenatore, sei stato un professionista incredibile così come lo è stato il tuo staff. Ho imparato moltissimo come giocatore e come persona al tuo fianco, ti auguro il meglio e di nuovo grazie". Questo il messaggio del terzino Dani Carvajal su Twitter per Zinedine Zidane.