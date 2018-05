Casemiro saluta Zidane: "Un onore essere allenato dal proprio idolo"

© foto di J.M.Colomo

Il centrocampista del Real Madrid Casemiro ha salutato su Twitter il tecnico Zinedine Zidane: "Non ho parole per ringraziarti per tutto quello che hai fatto per questo spogliatoio, per il Real Madrid e per il madridismo. E' stato un orgoglio e un privilegio avere il mio idolo come allenatore. Eterno Zizou", il sentito messaggio del centrocampista brasiliano.