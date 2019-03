© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Cadena SER, il portiere del Porto Iker Casillas ha confermato il suo prossimo rinnovo di contratto coi Dragoes: "Ho deciso di giocare altri due anni in più, fino a quota 40. Il presidente mi ha chiesto di restare e io per il Porto posso solo spendere belle parole". Lo spagnolo, che il prossimo 20 maggio compirà 38 anni, attualmente è legato al Porto da un contratto in scadenza il prossimo giugno.