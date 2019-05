© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Grazie per la preoccupazione e per i messaggi. Sono super emozionato per tutto l'affetto che mi avete dato. Un abbraccio grande". Con questo video-messaggio Iker Casillas ha voluto ringraziare i propri followers su Instagram dopo la dimissione dall'ospedale in seguito all'infarto che lo ha colpito in allenamento.

MESSAGGI VIP - Sono tanti gli i calciatori che hanno voluto commentare questo post con messaggi di vicinanza nei confronti del portierone spagnolo. Da Fabregas a Nolito, passando per Santi Cazorla e Desailly. Campioni di altri sport come Paul Gasol e Fernando Alonso ma anche celebrità di Hollywood come Antonio Banderas che ha scritto: "Bello poterti vedere così bene. Un abbraccio forte".