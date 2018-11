Iker Casillas, attuale portiere del Porto, ha parlato al canale iberico Vamos soffermandosi anche sul suo futuro: "Io presidente del Real Madrid? Non voglio diventare presidente, ma mi piacerebbe tornare al Real Madrid un giorno. Lì è dove sono nato e dove ho conquistato tutto. Futuro? Ogni sei mesi cambio idea. L'unica cosa che so con certezza è che oggi gioco con l'idea di godermi ogni partita perché non so quando ci sarà l'ultima. Per questo cerco solo di godermi il momento".