Caso Griezmann, il Barcellona rischia il blocco del mercato

Il Barcellona rischia il blocco del mercato. Secondo quanto riporta AS infatti il club blaugrana è accusato di aver tenuto dei contatti non permessi con Antoine Griezmann e il suo entourage nonostante il lungo contratto che lega il francese all'Atletico Madrid. La denuncia dei colchoneros non si è fatta attendere e ora la FIFA potrebbe fermare il mercato del Barcellona dalle tre alle cinque sessioni mentre Griezmann rischia di dover restare fermo dai quattro ai sei mesi.