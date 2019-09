Caso Griezmann, incredibile Barcellona: ricorrerà contro la multa da 300 €

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Arrivato oggi il pronunciamento della RFEF sul contenzioso tra Atletico Madrid e Barcellona sull'importo della clausola rescissoria per Antoine Griezmann, pagato 120 milioni invece dei 200 chiesti dai Colchoneros, per cui i blaugrana sono stati puniti con una sanzione giudicata incredibilmente bassa da quasi tutti, visto l'importo di 300 euro a carico della squadra catalana. Che però, informa Mundo Deportivo, farà ricorso comunque contro la decisione. Per un motivo di principio, dato che "non ci sono prove che dimostrino irregolarità".